Civitavecchia, 250º anniversario fondazione GdF. Il Sindaco Tedesco annuncia la cittadinanza onoraria al Gruppo

(PRIMAPRESS) - CIVITAVECCHIA - È stato il Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, a dirigere ieri sera il concerto della Banda della Guardia di Finanza al nuovo terminal crocieristico “Amerigo Vespucci” del porto di Civitavecchia, per celebrare uno degli eventi in programma per il 250° anniversario della fondazione del Corpo.

All’evento hanno partecipato, oltre al Comandante Interregionale dell’Italia Centrale - Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gibilaro - e al Comandante Provinciale di Roma, Generale di Brigata Gavino Putzu, numerose autorità civili, religiose e militari locali, nonché rappresentanze delle scolaresche della cittadina.

La Banda Musicale, dopo aver suonato alcuni brani del suo repertorio, ha intonato l’inno nazionale, esaltando la solennità dell’evento.

Nell’occasione il Sindaco di Civitavecchia - Avvocato Ernesto Tedesco - ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria al Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia, a testimonianza del profondo legame con la città. - (PRIMAPRESS)