Cinema all’aperto: tornano le Notti di Piazza Vittorio a Roma con la formula Cunema Revolution a prezzo popolare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Prenderà il via a Roma, il 15 giugno e fino al 15 settembre. "Notti di Cinema a Piazza Vittorio", la storica manifestazione ideata e organizzata da Anec Lazio, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici del Lazio, l’arena cinematografica proporrà quest’anno i migliori film dell’ultima stagione cinematografica che in molti casi saranno accompagnati dalla presenza di ospiti di eccezione. La scelta di Anec è promuovere il cinema all'aperto con accessibilità a prezzi popolari fino a 600 posti a sedere e che l’anno scorso si è confermata al vertice delle classifiche delle arene del Lazio per affluenze e consensi. Torna per il secondo anno consecutivo la formula “Cinema revolution” promossa dal Ministero della Cultura, che offrirà la possibilità di rivivere le emozioni del grande schermo con un biglietto a prezzo popolare: € 3,50 per tutti i film italiani, europei e inglesi. - (PRIMAPRESS)