Celebrazione via Acca Larentia: fascicolo aperto dalla Procura di Roma con 10 indagati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sui saluti romani di alcuni partecipanti alla commemorazione per via Acca Larentia, il 7 gennaio scorso. Al momento sono Indagate oltre 10 persone, per il reato di apologia del fascismo ma il numero potrebbe crescere.. Nei giorni scorsi la Digos ha depositato una prima informativa e identificato un centinaio di partecipanti. La commemorazione ricordava la morte di tre attivisti della destra sociale, nel 1978 per mano di gruppi di sinistra. Due furono uccisi in un agguato, il terzo negli scontri scoppiati immediatamente dopo.

Ma chi è il personaggio a cui è dedicata la via che in questi giorni è tornata alla r8balta delle cronache? Si tratta di un personaggio mitologico di una prostituta "mamma" della gente umile ma a lei si fa risalire anche l'allattamento di Romolo e Remo dopo quello della lupa. - (PRIMAPRESS)