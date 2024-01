Caso Salis: la Farnesina ha convocato ambasciatore ungherese. Chiesta l’applicazione di regole europee

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ricevuto alla Farnesina l'ambasciatore ungherese, convocato per la vicenda di Ilaria Salis, la 39enne milanese accusata di tentato omicidio colposo per aver partecipato a un'aggressione a militanti neofascisti a Budapest nel febbraio dello scorso anno. La Farnesina convoca l'ambasciatore ungherese. Tajani: il processo deve essere in Ungheria. Il segretario generale Guariglia gli ha trasmesso i rilievi italiani sul caso. "Nel ribadire la protesta del Governo per le condizioni" in cui è detenuta e trattenuta nelle udienze Ilaria Salis, Guariglia"ha espresso la ferma aspetta- tiva del Governo" affinché a Salis sia accordato "al più presto un regime di custodia cautelare in linea con la nor- mativa europea, incluse misure alterna- tive alla detenzione in carcere".

"Se vogliamo parlare in punta di dirit- to Orban non c'entra niente. Non è che il governo decide il processo.Magistra- tura è indipendente". Così Tajani,mini- stro degli Esteri, su Ilaria Salis. "Il reato ipotetico è avvenuto in Ungheria, quindi deve essere processata i Ungheria. Noi non possiamo interferire sull'attività giudiziaria" ma "possiamo intervenire perché siano rispettate le norme comunitarie sul trattamento detenuti".Su manette a mani e polsi chiesto che non accada più. In visite consolari mai notizia di trattamenti particolari. - (PRIMAPRESS)