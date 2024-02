Caso Regeni: inizia oggi a Roma il processo contro gli 007 egiziani che torturarono il ricercatore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inizia a Roma il processo per il sequestro e la morte, in Egitto, del ricercatore Giulio Regeni. Sciolto dalla Consulta il nodo sulla contumacia degli imputati, il processo riguarda 4 uomini dei servizi segreti del Cairo: tre di loro sono accusati di sequestro di persona, uno anche di con- corso in lesioni e in omicidio. Regeni scomparve al Cairo il 25 gennaio 2016. Il suo corpo martoriato fu ritrovato il 3 febbraio, vicino a una prigione dei servizi segreti. - (PRIMAPRESS)