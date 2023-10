Caso Cassarà: l’olimpionico indagato dalla Procura di Brescia per materiale pedopornografico

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - C'è incredulità nel mondo dello sport per il caso dello schermidore italiano Andrea Cassarà che è stato indagato dalla procura di Brescia per produzione di materiale pedopornografico. Secondo l’accusa avrebbe filmato una ragazza di 15 anni mentre si faceva la doccia, a sua insaputa, al centro sportivo San Filippo di Brescia. A Cassarà, che ha 39 anni, la procura sarebbe arrivata a seguito di una denuncia sporta proprio dalla ragazza, che ha detto di aver visto una mano che teneva un cellulare, come per riprenderla, da sopra la tenda di una doccia del centro sportivo, dopo una partita. La ragazza non ha fatto il nome di Cassarà e non ha visto di chi fosse la mano che reggeva il cellulare, ma gli inquirenti sono arrivati a lui guardando i video registrati dalle telecamere di sicurezza esterne alla palestra: Cassarà sarebbe l’unica persona presente in una zona compatibile col racconto della ragazza in quell’orario. Domenica i carabinieri hanno quindi sequestrato il suo cellulare, su cui ora verranno fatti accertamenti. - (PRIMAPRESS)