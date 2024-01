Caso abbandono piccolo ad Aprilia, il Garante della Privacy richiama i media alle regole deontologiche

(PRIMAPRESS) - ROMA) - La vicenda del piccolo di otto mesi che lo scorso venerdì è stato lasciato dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia (Latina) è rimbalzata su tutti i media, alcuni trascurando le regole sulla privacy. A sollevare il caso è il Garante per la protezione dei dati personali: "Le immagini si pongono in evidente contrasto con le disposizioni della normativa privacy e delle regole deontologiche relative all’attività giornalistica, le quali - pur salvaguardando il diritto/dovere di informare la collettività su fatti di interesse pubblico - prescrivono agli operatori dell’informazione di astenersi dal pubblicare dettagli relativi alla sfera privata di una persona. Le immagini - peraltro registrate per altre finalità - non avrebbero dovuto essere trasmesse, in quanto lesive della dignità della donna, in un momento di particolare fragilità" così scrive il Garante in una nota ai media.

"L’Autorità ritiene pertanto doveroso invitare gli organi di stampa, i siti di informazione e i social media al più rigoroso rispetto delle disposizioni richiamate, astenendosi dall’ulteriore diffusione delle immagini e si riserva comunque gli eventuali interventi di competenza nei confronti delle testate che hanno violato le regole deontologiche".



