Campobasso: rogo in casa, morto un bimbo di 9 anni. Salvi genitori con altri due figli

CAMPOBASSO - Rogo in casa, morto bimbo di 9 anni Tragedia nella notte a Campobasso. Nell'incendio di una abitazione è morto un bambino di 9 anni. Ricoverati in ospedale un fratello adolescente e una sorellina più piccola e la madre. Sotto choc il padre. Sulle cause dell'incendio indaga la Polizia. Si pensa a un corto circuito, con fiamme propagate al divano in soggiorno. Il padre del bimbo ha fatto uscire tutti e tentato invano di rianimare il figlio, morto per asfissia. La casa è stata posta sotto sequestro.