Campi Flegrei: notte in tende da campo per i residenti. Ieri sera registrata una scossa di magnitudo 4.4

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Notte fuori casa per molte persone, accolte nelle tende da campo allestite nelle zone interessate dallo sciame sismico che,dalla serata di ieri, ha fatto registrare anche una scossa di magnitudo 4.4, la più forte secondo i dati dell'Ingv degli ultimi 40 anni. Le scosse, tutte nella zona dei Campi Flegrei, sono state avvertite distintamente in diverse aree della città di Napoli. Ieri sera avvertite anche nella sede Rai di Fuorigrotta. Le scuole di Pozzuoli resteranno chiuse oggi, così come quelle delle Municipalità Nove e Dieci, che già rientrano nell'area dei Campi Flegrei. - (PRIMAPRESS)