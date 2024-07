Alife Summer Festival con Noemi ed Ermal Meta nello scenario dell’Arena Mura Romane

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Parte la prima edizione di ALIFE SUMMER FESTIVAL con il concerto di NOEMI e prosegue con ERMAL METAl’8 luglio alle ore 21:30 nello scenario dell’Arena Mura Romane in Porta Piedimonte ad Alife, la città romana circoscritta da mura e torri che fanno da sfondo al cartellone estivo.

La rassegna parte con la travolgente carica live della cantautrice che ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali; un brano che racconta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. ERMAL META ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante. Cuore pulsante dello show sarà “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio. Una riflessione, dunque, sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna. - (PRIMAPRESS)