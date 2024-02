Blinken in MediOriente: si allo Stato Palestinese ma Netanyhau guarda ad una vittoria totale

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Il Segretario di Stato Antony Blinken in viaggio in MediOriente nel tentativo di definire un accordo di tregua tra Israele e Palestina ha commentato l'incontro con quest'ultima: "Ho incontrato a Ramallah il Presidente dell'Autorità Palestinese (AP) Abu Mazen per ribadire il sostegno degli Stati Uniti alla riforma dell'ANP e alla creazione di uno Stato palestinese indipendente". Lo ha scritto Blinken in un post su X, al termine del suo incontro con Mahmoud Abbas.

Poi il diplomatico USA si è spostato in Israele. "Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre. Ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre". Lo ha detto il segretario di Stato a- mericano Antony Blinken a Tel Aviv dopo aver sottolineato come, a suo dire, ci sia ancora "spazio per un accordo" sugli ostaggi tra Israele e Hamas. Ma dal premier Netanyhau non arrivano gli stessi segnali d'apertura. - (PRIMAPRESS)