Barcolana: la 55ª edizione conquistata da Furio Benussi su Arca Sgr che ha sfidato la calma piatta di vento

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - È Furio Benussi, con la tecnologica Arca Sgr, a vincere la 55ma edizione della Coppa d'autunno della Barcolana che ha visto la partecipazione di oltre 1.700 imbarcazioni. Lo skipper triestino si è imposto in una gara pesantemente condizionata dall'assenza di vento, e per questo ridotta, dagli organizzatori, alla prima boa, nelle acque davanti a Muggia. Il tempo dei vincitori è stato di 1 ora, 49 minuti e 55 secondi. Alle loro spalle, Prosecco Doc, con lo skipper Mitja Kosmina, che ha superato con un arrivo in volata Gašper Vincec con Way of Life. Quasi totale l'assenza di vento, al colpo di cannone che è il segnale di partenza della Barcolana: 1773 le barche allineate al via, che hanno avuto difficoltà a risalire la prima bolina in completa assenza di vento. - (PRIMAPRESS)