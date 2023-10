Autorità Europea Antiriclaggio: la candidatura di Roma che propone l’Eur come sede hi-tech

(PRIMAPRESS) - ROMA - È online il sito web che promuove la candidatura dell’Italia ad ospitare a Roma la sede della nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA, Anti-Money Laundering Authority), che verrà costituita nel 2024. Il ministro Giorgetti aveva avviato le procedure in Europa. Il portale, disponibile da oggi all’indirizzo www.romeforamla.eu, descrive le principali caratteristiche e i punti di forza della candidatura italiana, in linea con i criteri previsti dal bando di selezione europeo, pubblicato il 28 settembre e con scadenza il 10 novembre 2023. La proposta è di far sorgere la struttura all'Eur. - (PRIMAPRESS)