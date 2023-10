World Water Forum 2027, Spena: “Il Governo candida Roma”. L’annuncio dal Festival della Diplomazia

(PRIMAPRESS) - ROMA - ''Il Governo candida Roma al World Water Forum 2027. L'Italia è da sempre impegnata ad affrontare tutte le sfide importanti legate alle questioni idriche e alla blue economy: accesso, spreco e risparmio, prevenzione dei rischi, equa distribuzione, siccità, uso comune dei bacini transfrontalieri. Abbiamo di fronte un grande e importante lavoro, poiché il 31 dicembre 2023 sarà il termine ultimo per l'invio del documento di gara definitivo che sarà valutato dal World Water Council nel febbraio 2024''. Lo ha annunciato Maria Spena, presidente del Comitato per Roma2027 intervenendo al "II Italian Water Dialogue: Blue development and Hydrodiplomacy" organizzato dal Festival della Diplomazia, la manifestazione della capitale dedicata ai temi della geopolitica e alle relazioni internazionali. La manifestazione contribuisce a consolidare il ruolo cruciale di Roma quale hub mondiale delle relazioni internazionali, sede naturale di negoziazione e promozione del dialogo interculturale in Europa.

''Il Comitato promotore italiano - spiega Spena -, oltre al contributo istituzionale e di esperienza sul campo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ha un Consiglio che può contare sull'autorevole presenza dell'Anbi, di Utilitalia e della fondazione Earth and Water Agenda (Ewa) - spiega Spena - Abbiamo avanzato la richiesta ai Ministeri degli Esteri, dell'Ambiente, dell'Agricoltura e delle Infrastrutture a designare loro rappresentanti nel comitato e nelle prossime settimane, formeremo un comitato tecnico scientifico, aperto al contributo dei più importanti esperti in materia, provenienti dal mondo scientifico, dall'impresa e dalla società civile. Un'assemblea degli stakeholder avrà la funzione di allargare ulteriormente la base della candidatura, accogliendo città, territori, comunità, università e soprattutto imprese ed operatori economici che sono attori della filiera dell'acqua nel nostro Paese, un sistema che in Italia ha un fatturato di oltre 8 miliardi e occupa 30.000 addetti''.