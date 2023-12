Amianto: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento da parte dell'Inail di un ferroviere esposto al materiale cancerogeno

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Il Tribunale di Napoli ha condannato l’INAIL a indennizzare il ferroviere Sergio Mattera, sopravvissuto ad un cancro al colon dovuto all’esposizione all’amianto nelle ferrovie, con una rendita mensile per il resto della sua vita di 1000 euro e arretrati per circa 100mila euro. L'impegno del lavoratore da diversi anni è la lotta contro l’amianto assieme all’Osservatorio Nazionale Amianto per l'assistenza legale condotta dal presidente Ezio Bonanni che attiverà la richiesta di risarcimento alle FF.SS. Negli anni '80 l'amianto era diffuso sia nei tetti delle abitazioni che su tutte le infrastrutture delle massicciate ferroviarie.

