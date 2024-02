Agricoltura, tavolo al Masaf: si al taglio Irpef e 300 mln nel triennio per le emergenze del settore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche se ridotta, la protesta dei trattori va avanti. Oggi al ministero dell'Agricoltura si è tenuto un incontro tra il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra e sei rappresentanti del movimento Riscatto agricolo. "È stato un incontro positivo", ha dichiarato Andrea Papa, uno dei portavoce di Riscatto agricolo. "È il momento di fare un cambio di passo sulla politica agricola comunitaria semplificando l'erogazione degli aiuti, scongiurando tagli finanziari, dicendo basta alla vergogna degli aiuti per non produrre", ha affermato La Pietra che ha anche confermato il taglio dell'Irpef per i tetti fino a 10mila euro. Nelle prossime settimane il governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno", ha detto il sottosegretario ricordando che il governo ha già stanziato, con la legge di Bilancio, 300 milioni di euro per il prossimo triennio per fare fronte alle emergenze in agricoltura. - (PRIMAPRESS)