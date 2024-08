Affondamento Bayesian: indagato per omicidio colposo il comandante Cutfield e un marinaio

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Il comandante del maxi yacht Bayesian affondato nelle acque siciliane sarebbe indagato a Termini Imerese, per naufragio, omicidio plurimo e lesioni colpose. Inizialmente la procura aveva aperto un fascicolo ma senza indagati ma a distanza di una settimana di attività investigativa, James Cutfield, 51enne neozelandese, che era al comando del veliero colato a picco nelle acque di Porticello, nei pressi di Palermo, comparirebbe tra gli indagati insieme al marinaio che quella notte era di turno sul ponte. A bordo c'erano 22 persone tra passeggeri ed equipaggio. Sette le vittime, tra loro il magnate inglese dell'informatica Lynch, l'Ad di Morgan Stanley International, Bloomer e l'avvocato olandese Morvillo. Ma per andare fino in fondo alle responsabilità che hanno causato l'affondamento, bisognerà procedere al recupero del relitto che è aagiato sul fondale a 50 metri di profondità. - (PRIMAPRESS)