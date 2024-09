Addio a Luca Giurato (84) stroncato da un infarto. La sua conduzione ad Uno Mattina Rai aveva rotto gli schemi della Tv

(PRIMAPRESS) - SANTA MARINELLA (ROMA - Ci ha lasciato, stroncato da un infarto, il giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato (84) mentre era nella sua casa di vacanza a Santa Marinella sul lungomare romano. Molto noto al grande pubblico per il suo particolare modo di raccontare i fatti e per una conduzione non priva di momenti di estemporaneità, come in Uno Mattina su Rai Uno, ha avuto la capacità di entrare in modo dirompente nelle case dei telespettatori. La morte è stata improvvisa: "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l'ultimo scorcio di estate" ha detto fortemente scossa la moglie e collega Rai, Daniela Vergara. - (PRIMAPRESS)