Calcio: Fiorentina in lutto per la morte del Dg Joe Barone (58). Un infarto lo aveva colpito prima del match con l’Atalanta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è morto. Lo rende noto sul proprio sito la società viola. "Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata". Barone, che domani avrebbe compiuto 58 anni, era ricoverato nella terapia intensiva cardiochirurgica del San Raffaele di Milano per un malore accusato nel pomeriggio di domenica scorsa a Bergamo, prima di Atalanta-Fiorentina.

“Grande e profondo dispiacere per la morte di Joe Barone. È il sentimento che provo in questo momento, dopo aver sperato in un miracolo. Se n'è andato in un modo così improvviso e inaspettato che risulta difficile rendersene conto. Abbiamo trascorso ore e ore al telefono, ci siamo mandati una quantità di messaggi e confrontati così tante volte, uno di fronte all'altro, per parlare del presente e del futuro del calcio italiano, della crisi del nostro sistema, della sua passione per la Fiorentina e il suo lavoro. Così il ministro dello Sport, Abodi. - (PRIMAPRESS)