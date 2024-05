Addio a Franco Di Mare (68). L’ex inviato Rai a Sarajevo si è spento per un tumore

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è spento il giornalista Rai, Franco Di Mare (68). Ammalato da tempo le sue parole sulla malattia nei mesi scorsi erano risuonate come un destino segnato:

"Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo“. Così Franco Di Mare, ieri sera ha spiazzato il pubblico di ‘Che tempo che fa’. Il giornalista, chiamato da Fabio Fazio per presentare il suo libro ‘Le parole per dirlo’, si è collegato da casa e ha affrontato l’intervista con l’ausilio di un respiratore. Ha raccontato che il suo male è dovuto “alle presenza di amianto nell’aria”. Il giornalista, è stato anche inviato di guerra e proprio a quella sua esperienza ha legato la sua malattia: “Sono stato a lungo nei Balcani tra proiettili all’uranio impoverito, iper-veloci, iper-distruttivi, capaci di buttare giù un edificio. Ogni esplosione liberava nell’aria infinite particelle di amianto. Ne bastava una. Seimila volte più leggera di un capello”.

Nei giorni scorsi Franco Di Mare e Giulia Berdini si sono sposati. Un gesto per riconoscere la sua compagna, classe 1991, per quella che è stata una relazione relazione nata nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era responsabile del catering del bar interno. “La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io”, aveva raccontato il giornalista nel corso di una intervista per mettere a tacere i commenti sulla loro differenza d’età (36 anni). - (PRIMAPRESS)