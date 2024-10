7 ottobre, il ricordo dell'attacco di Hamas ad Israele. Meloni: "Non dimentichiamo". Mattarella"Ferma condanna"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il 7 ottobre 2023 il popolo israeliano ha vissuto una delle pagine più drammatiche della sua storia.Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas". Così la premier Meloni alla cerimonia alla Sinagoga che si è svolta oggi in memoria dell'attacco terroristico ai kibutz nel sud di Israele. "Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi e il vilipendio dei loro corpi.Il nostro pensiero è costantemente agli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa". "Ricordare è presupposto di ogni azione di pace. La reticenza nel farlo tradisce antisemitismo latente e dilagante".

Per questa giornata è arrivato anche il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Ferma condanna e forte indignazione ha suscitato, in Italia e nel mondo, il barbaro attacco condotto da Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre 2023. A un anno di distanza, grande è la vicinanza e la solidarietà della Repubblica Italiana al popolo israeliano così ignobilmente colpito. Nel deplorare nuovamente quel brutale atto terroristico, partecipiamo con commozione al dolore delle famiglie delle vittime e rinnoviamo l’appello affinché le persone prese crudelmente in ostaggio con pratica disumana, vengano liberate e possano ricongiungersi ai loro familiari".

Ostaggi che diventa sempre più difficile pensare che possano essere ancora in vita. - (PRIMAPRESS)