1000 Miglia: domani la partenza da Brescia. Allo start anche l'ex campione di F1, Jacky Ickx

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Ci siamo! L’Edizione 2024 della 1000 Miglia, la Freccia Rossa delle auto d’epoca, partirà da Brescia domani 11 Giugno e passerà da Bergamo, Novara e Vercelli prima di giungere a Torino per il primo traguardo di tappa. Il secondo giorno, il convoglio inizierà la discesa verso sud seguendo i tornanti delle colline delle Langhe e attraversando il centro di Acqui Terme per poi fare rotta a Genova, che rappresenta un significativo cambiamento del tracciato di quest’anno. La gara arriverà, per la tappa di giornata, a Viareggio.

La destinazione della terza tappa è nella Capitale attraversando l’entroterra passando da Lucca a Castiglione della Pescaia per poi passare da Marta, Viterbo e Ronciglione. La conclusione è sul red carpet della Dolce Vita di Via Veneto.

Alla partenza di questa edizione, su invito di Chopard, ci sarà un mito dell’automobilismo: il campione belga di Formula Uno, Jacky Ickx che partirà da Brescia con accanto il co-presidente di Chopard Karl-Friedrich Scheufele, a bordo di una Mercedes 300SL Gullwing del 1955. - (PRIMAPRESS)