Ucraina: bimbi deportati in Russia fanno rientro a Kiev con la mediazione del Qatar e Unicef

Undici bambini ucraini si sono riuniti alle loro famiglie dopo essere stati rimpatriati ieri dalla Russia, ha detto il commissario del parlamento ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. "Si tratta di 6 ragazze, tra cui due gemelle di 2 anni e 5ragazzi. Il bambino più piccolo restituito ha 2 anni, il più grande 16", ha scritto ieri sera Lubinets sul suo account X. Il rimpatrio dalla Russia è avvenuto attraverso la mediazione del Qatar e con il sostegno del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Durante le fasi iniziali dell'aggressione armata della Russia sul territorio ucraino molti bambini furono sottratti ai loro genitori e deportati in varie località russe.