Parigi: ucciso un cittadino tedesco da un francese radicalizzato al grido di “Allah Akbar”

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite sabato sera a Parigi in un attacco con coltello. I fatti si sono svolti sul Quai de Grenelle, nel 15° arrondissement della capitale. L'uomo deceduto è un turista tedesco di nazionalità filippina. Ha ricevuto diversi colpi alla testa, alla schiena e alle spalle. Nell'attacco sono rimaste ferite altre due persone. Uno di loro è stato colpito con un martello. Il presunto aggressore, Armand R., un francese nato in Francia a Neuilly-sur-Seine nel 1997, avrebbe gridato "Allah akbar" quando ha commesso l'atto. L'omicida che vive a Puteaux (Hauts-de-Seine), è noto ai servizi segreti per il suo legame con l'Islam radicale e per disturbi psicologici.

Nel luglio 2016, lo stesso individuo è stato arrestato dalla DGSI (Direzione Generale della Sicurezza Interna). Era sospettato di aver voluto commettere un'azione violenta utilizzando un'arma da taglio a La Défense.

Non è la prima volta in Francia che persone già segnalate per repadicalismo sono protagonisti di attentati e si alza il livello di polemica nei confronti del sistema di sicurezza finora registrato. - (PRIMAPRESS)