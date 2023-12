Natale in Ucraina: si celebra oggi prendendo le distanze da Mosca avvicinandosi all’Europa

(PRIMAPRESS) - KIEV (UCRAINA) - Per la prima volta, nella storia moderna, oggi in Ucraina si festeggia il Natale gregoriano il 25 dicembre e non più il 7 gennaio. Una presa di distanza dalla Russia ed un avvicinamento all'Europa non solo dal punto di vista politico-economico ma anche religioso. "Preghiamo per la fine della guerra. Per la vittoria. Per la pace. Per la giustizia": lo ha detto il presidente ucraino Zelensky nel discorso di Natale,il primo della storia moderna ucraina celebrato secondo il calendario gregoriano. La decisione, dunque, di abbandonare il calendario giuliano, scalato di 13 giorni, per distanziarsi da Mosca. "Vogliamo davvero celebrare questa festa in modo nuovo -ha poi detto ai cronisti la first lady Olena- è una festa con tutta l'Ucraina, la nostra Ucraina indipendente". - (PRIMAPRESS)