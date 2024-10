Moldavia, voto referendario: arriva il SI all’ingresso Ue ma favorevole solo il 50,39%

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - L'ex repubblica sovietica della Moldavia ha votato a favore dell'accesso all'Unione Europea domenica, in un referendum nazionale carico di significato geopolitico e offuscato dalle accuse di interferenza elettorale russa come ha denunciato la presidente della repubblica, Maia Sandu costretta al ballottaggio per essere riconfermata alla guida del paese.

Il voto referendario di domenica scorsa, invece, sancisce la richiesta di adesione all'UE da parte della Moldavia nella costituzione del paese, segnando un allontanamento fondamentale da oltre un secolo di influenza russa.

Il referendum è stato approvato con un margine esiguo, con solo il 50,39% di voti favorevoli, secondo la Commissione elettorale centrale, prospettando ambiguità in un voto che i sostenitori dell'UE speravano avrebbe messo in mostra il desiderio diffuso del paese di un futuro europeo. Il voto sembrava sollevare interrogativi sulla portata del sostegno popolare a politiche, come l'adesione a molte delle sanzioni occidentali contro Mosca per la sua invasione dell'Ucraina del 2022, che hanno fatto guadagnare alla Moldavia gli elogi in Occidente ma hanno alimentato le tensioni con il Cremlino.