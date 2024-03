Medioriente: salta la mediazione di oggi al Cairo. Hamas non consegna la lista di ostaggi

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Oggi 3 marzo era previsto un incontro al Cairo dove si sarebbe dovuto tenere un incontro per tentare ancora una volta una mediazione tra Isteaele ed Hamas per una tregua che consentirebbe la consegna di generi alimentari e di farmaci ai campi profughi palestinesi, ma il governo di Tel Aviv ha rinunciato ad inviare la sua delegazione. La ragione è il mancato ricevimento della lista di ostaggi in vita che Hamas avrebbe consegnato per favorire il processo di mediazione. Hamas ha inoltrato dal Cairo solo "risposte parziali", lo riferiscono i media israeliani,che parlano di "un clima di crisi" riguardo alle trattative per lo scambio dei prigionieri. - (PRIMAPRESS)