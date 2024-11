Giornata violenza sulle donne: +6% nel 2024 di atti persecutori nel report della Polizia criminale

(PRIMAPRESS) - ROMA - Aumentano stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali in Italia. Lo riscontra il report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale diffuso oggi nella Giornata contro la violenza sulle donne Nei primi 6 mesi del 2024 gli atti persecutori sono cresciuti del 6% e i maltrattamenti in famiglia del 15%. In aumento anche le violenze sessuali, +8%. Le donne restano le principali vittime: sono il 74% per lo stalking, l'81% per i maltrattamenti in famiglia e il 91% per le violenze sessuali. - (PRIMAPRESS)