Giornata mondiale disturbi alimentari. In Italia sono oltre 3 milioni i giovani che ne soffrono

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 15 marzo ricorre la Giornata Mondiale dei Disturbi del Comportamento Alimentare, ovvero la Giornata del Fiocchetto Lilla, che focalizza l’attenzione (e vuole sensibilizzare) sulle disfunzioni dell’alimentazione. Deliberata ufficialmente nel 2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la ricorrenza vuole favorire e promuovere l’attenzione degli italiani su patologie alimentari che “usano” il corpo come mezzo per comunicare un disagio profondo che, spesso, passa attraverso meccanismi psico-biologici che conducono alla malattia.In Italia sono 3 milioni i giovani che soffrono di DCA, un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai famigliari, e che costituisce una vera e propria epidemia sociale: il 95,9% sono donne, il 4,1% uomini. Soffrire di un DCA, oltre alle conseguenze negative sul piano organico, comporta effetti importanti sul funzionamento sociale della persona, con gravi penalizzazioni della qualità di vita; ne limita le capacità relazionali, lavorative e sociali. Spesso, inoltre, il disturbo alimentare è associato ad altre patologie psichiatriche: oltre, quindi, a provocare un’intensa sofferenza psichica, coinvolge anche il corpo, con serie complicanze fisiche. Tuttavia, solo una piccola percentuale di persone che soffrono chiede aiuto. Dedicare una giornata-evento ai Disturbi del Comportamento Alimentare significaattorno a queste patologie che utilizzano il corpo come mezzo per comunicare un disagio ben più profondo. E’ quindi fondamentale, per facilitare la comprensione dei meccanismi psico-biologici che favoriscono la malattia eattraverso una rete assistenziale orientata all’individuazione precoce del disturbo, tramite l’attivazione di percorsi riabilitativi multidisciplinari specializzati. Fondamentali per il successo del trattamento sono, infatti, la diagnosi precoce della malattia ed un intervento tempestivo affidato ad un’équipe di medici specialisti.In occasione della Giornata, il cantautore romano, dopo aver raccontato il disagio causato dalle dipendenze in " Lara ", torna ad emozionare pubblico e critica con "" (PaKo Music Records/Believe Digital), con il suo nuovo singolo che si fa portavoce di una battaglia troppo spesso celata nell'ombra, quella con l’, trasformando il dolore e la lotta in una melodia che tocca l'anima.Lunedì 18 marzo, invece, l'Università La Sapienza, in collaborazione con l'Ente di promozione sportiva Msp Roma, presenterà a Sabaudia, lo studio condotto dal Dipartimento di Scienze e Biotecnologia Medico-Chirurgiche su "Movimento e condotta alimentare per vivere in salute". L'incontro con le scuole e i docenti, esaminerà i dati emersi da un sondaggio sugli stili alimentari dei ragazzi che verranno illustrati da Federica Armeli e dalla responsabile del progetto del Dipartimento, Rita Businaro alla presenza del vicepresidente Msp, Luigi Ciaralli. - (PRIMAPRESS)