Elezioni Turchia: perde il partito di Erdogan superato dai Rep del Chp anche ad Ankara

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Erdogan non è più la prima forza politica dopo il voto delle amministrative. La vittoria dell'opposizione è stata netta. I candidati del presidente Erdogan non sono riusciti a riconquistare Istanbul e Ankara. E il partito dello stesso Erdogan perde lo scettro di prima forza politica. Lo superano i repubblicani del Chp. Lo spoglio dei voti prosegue, ma nella cruciale Istanbul, dove ormai il 57% dei voti sono stati scrutinati, la vittoria è chiara. Altro centro nevralgico elettorale la Capitale Ankara, persa da Erdogan già 5 anni fa. Spoglio al 30%, ma le speranze di Erdogan quasi zero. - (PRIMAPRESS)