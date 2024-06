Elezioni amministrative: oggi ritorno al voto per il ballottaggio in 101 Comuni (14 capoluoghi)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questa mattina alle 8 si sono aperte le urne in 101 Comuni (14 capoluoghi) in cui si torna al voto per il ballottaggio. Si tratta di Comuni al di sopra dei 15mila abitanti Urne aperte: si torna a votare nei comuni sopra i 15mila abitanti in cui nessun candidato ha superato la soglia del 50% delle preferenze. Le città principali al voto sono Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Lo spoglio delle schede inizierà lunedì subito dopo la chiusura delle urne. Oggi si vota fino alle 23 e domani, lunedì 24, dalle 7 alle 15. - (PRIMAPRESS)