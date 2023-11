Dubai: a Cop28 la creazione di un fondo per i paesi vittime di danni provocati dal clima

(PRIMAPRESS) - DUBAI - Il mondo ha appena fatto un grande passo avanti verso il risarcimento dei paesi colpiti da inondazioni mortali, caldo e siccità. È quanto è emerso nella prima giornata di Cop28 iniziata oggi a Dubai.

Quasi tutte le nazioni del mondo hanno finalizzato la creazione di un fondo per aiutare a risarcire i paesi che lottano per far fronte alle perdite e ai danni causati dai cambiamenti climatici, visto come un importante passo avanti alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite di quest’anno. Alcuni paesi hanno iniziato subito a investire denaro, anche se poco rispetto al fabbisogno complessivo previsto. Sultan al-Jaber, presidente della conferenza sul clima COP28 a Dubai, ha acclamato che “la prima decisione da adottare il primo giorno di qualsiasi COP” – e il suo paese, gli Emirati Arabi Uniti – aggiungerebbe 100 milioni di dollari al fondo. i paesi hanno intensificato gli impegni di grandi dimensioni, inclusa la Germania, anch’essa per 100 milioni di dollari.

I paesi in via di sviluppo cercano da tempo di affrontare il problema dei finanziamenti inadeguati per rispondere ai disastri climatici causati dai cambiamenti climatici, che li colpiscono particolarmente duramente e per i quali hanno poca responsabilità: i paesi industrializzati hanno emesso emissioni di carbonio che intrappolano il calore nell’atmosfera. .

Ma molti dettagli dei “fondi per perdite e danni” sono rimasti irrisolti, come ad esempio quanto sarebbe stato grande, chi lo avrebbe amministrato e altro ancora.

Un recente rapporto delle Nazioni Unite stima che saranno necessari fino a 387 miliardi di dollari ogni anno se si vuole che i paesi in via di sviluppo si adattino ai cambiamenti climatici.

Alcuni attivisti ed esperti sono scettici sul fatto che il fondo raccoglierà qualcosa che si avvicini a tale importo. Un Fondo verde per il clima, proposto per la prima volta ai colloqui sul clima di Copenaghen del 2009 e che ha iniziato a raccogliere fondi nel 2014, non si è avvicinato al suo obiettivo di 100 miliardi di dollari all’anno.

Il fondo sarà ospitato dalla Banca Mondiale per i prossimi quattro anni e il piano è di lanciarlo entro il 2024. Un rappresentante dei paesi in via di sviluppo otterrà un posto nel suo consiglio.

Un certo numero di nazioni industrializzate hanno insistito sul fatto che tutti i paesi dovrebbero contribuire al fondo, e l’accordo darà priorità a quelli più vulnerabili ai cambiamenti climatici, anche se qualsiasi comunità o paese colpito dal clima è ammissibile. - (PRIMAPRESS)