Dopo la ricucitura con Papa Francesco, il presidente argentino Milei incontra oggi Meloni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presiidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra oggi 12 febbraio alle 15, a Palazzo Chigi, il Prezidente dell'Argentina Javier Milei che ieri aveva fatto visita al Papa con il quale ha ricucito uno strappo durante la campagna elettorale del politico che aveva usato parole particolarmente forti nei confronti del connazionale. Ma ieri tra i due c'è stato un abbraccio e il Santo Padre è stato accogliente con Milei. "In campagna elettorale si dicono cose che servono per creare un po' di attenzione, ma che poi svaniscono. Bisogna distinguere molto tra quello che dice un politico in campagna elettorale e quello che farà veramente dopo, perché poi arriva il momento della concretezza e delle decisioni». Ha detto il Santo Padre.

Javier Gerardo Milei, politico ed economista è presidente dell'Argentina dal 10 dicembre 2023. Politicamente, viene definito da vari giornalisti come un politico di estrema destra. - (PRIMAPRESS)