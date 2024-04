Costa D’Avorio: la prima volta di Mattarella in questa area africana per il ‘Piano Mattei’

(PRIMAPRESS) - COSTA D'AVORIO - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato ieri sera ad Abidjan, prima tappa del viaggio che lo porterà anche in Ghana. Ad accoglierlo il presidente della Costa d'Avorio, Ouattara. Sicurezza, stabilità,cooperazione energetica e collaborazione su istruzione e formazione professionale sono i temi che Mattarella affronterà nel viaggio. La visita si inserisce nella più ampia strategia del programma che ha preso il nome di "piano Mattei per l'Africa", un approccio democratico e di cooperazione lontana dalle politiche di sfruttamento adottate nel passato ma anche nel presente da diverse nazioni con la Cina in testa. E' la prima visita ufficiale di un capo di Stato italiano in questa area africana. Questa mattina 3 aprile, il Capo dello Stato incontrerà, al Palazzo Presidenziale di Abidjan, il Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Dopo la cerimonia di benvenuto e gli onori militari, i due Presidenti avranno un colloquio cui seguiranno dichiarazioni alla stampa. Nel pomeriggio il Presidente Mattarella si recherà al Municipio per la cerimonia di consegna delle Chiavi del Distretto di Abidjan. Prima del Pranzo ufficiale offerto dal Presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Mattarella incontrerà il personale dell’Ambasciata d’Italia ad Abidjan e una rappresentanza della collettività italiana.

Domani 4 aprile gli ultimi impegni del Presidente Mattarella in Costa d’Avorio: la visita all’impianto della stazione a terra del giacimento ENI di Baleine e, successivamente, al Complesso scolastico di Canal Vridi e alla Casa della Comunità di Sant'Egidio.



- (PRIMAPRESS)