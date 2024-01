Addio a Gigi Riva. Un problema cardiaco ha spento "Rombo di Tuono". Il cordoglio dell'Italia

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Morto Gigi Riva (79). L'ex campione di calcio e della nazionale italiana era stato ricoverato d'urgenza per un problema cardiaco. Era stato deciso nel pomeriggio di sottoporlo domani mattina ad un'operazione al cuore nel reparto di cardiologia dell'ospedale Brotzu di Cagliari. In serata erano stati completati tutti gli Accertamenti per verificare la possibilità dell'intervento al cuore. Riva, che ha compiuto 79 anni lo scorso 7 novembre, è un mito indiscusso per i sardi dopo che fu il protagonista dello scudetto rossoblù della stagione del 69-70 e dei mondiali in Messico '70. Al "rombo di tuono" il consiglio comunale aveva deciso di dedicargli il nuovo stadio del Cagliari. Gigi Riva ora rivestiva l'incarico di presidente onorario della squadra. - (PRIMAPRESS)