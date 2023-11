Pagamenti cashless: accordo streetwear stores Proj3ct e le criptovalute Coinbar

(PRIMAPRESS) - ROMA -I pagamenti elettronici mostrano un trend positivo e non solo nelle nuove generazioni. A confermarlo è anche un'analisi del Retail Report 2020 di Adyen, piattaforma specializzata nella gestione dei pagamenti digitali per brand di successo. Secondo la digital company, il 46% degli italiani che in passato prediligeva i pagamenti cash, oggi utilizza pagamenti cashless: con carte e tecnologie contactless. Il passaggio al cosiddetto "new normal", ovvero l'abbandono del contante a favore del digitale, rappresenta per le aziende una sfida e, nello stesso tempo, un’opportunità. Il settore dei pagamenti digitali nel retail sta vivendo un'espansione straordinaria. La XXI edizione di “Osservatorio carte di credito e digital payments”, curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo di Crif, ha confermato l’evoluzione del mercato verso gli strumenti di pagamento alternativi con un picco di interesse verso i più innovativi. I dati 2022 raccontano una crescita del 20% rispetto all'anno precedente e cifre da record per quanto riguarda le transazioni. Questa rapida ascesa deriva da diversi fattori: la diffusione degli smartphone, che hanno reso i pagamenti digitali più facili e convenienti; l’aumento dei pagamenti contactless, caratterizzati dal semplice tocco, e l'adozione di nuove tecnologie, come il mobile il QR code payment. In questo contesto, Proj3ct, insegna di streetwear stores nel panorama romano e Coinbar, uno tra i maggiori exchange di criptovalute, annunciano una partnership strategica per portare le criptovalute direttamente nei negozi. Grazie a questa collaborazione, si potranno acquistare per la prima volta in cripto brand streetwear internazionali (tra gli altri Carhartt Wip, Dickies, Sprayground) e il brand Proj3ct. I Proj3ct Stores sono attualmente 5 a Roma, Venerdi 3 Novembre verrà inaugurato il concept Store in Via del Corso 502, che lega streetwear e streetfood (con Gino dal 1950, pizza e mortadella Take&Vai), binomio fondante nella identità del brand nato con il Primo Concept Store di Corso Sempione (con C1B0, fulcro della capitale per i Burger Lovers). La collezione Proj3ct Brand è l’archetipo dell’insegna con il 90% di sell out nella stagione appena passata ed i volumi di vendite raddoppiati nella stagione in corso, con una community di oltre 60.000 iscritti con cui interagisce quotidianamente. Antonello Cugusi, CEO di Coinbar afferma: “Come start up innovativa abbiamo espressamente scelto di puntare sui giovani. Del resto, come dimostrano anche tutte le attività che organizziamo al Coinbar, sono gli under 35 i più entusiasti fautori dell’innovazione digitale nel mondo dei pagamenti.” “Proj3ct” - ha continuato - “è il partner ideale per noi, perché ci consente di dimostrare che le criptovalute ormai sono alla portata di tutti”. Fabiano Taliani COO dell’azienda ha aggiunto:“Ogni collaborazione, come questa con il brand Proj3ct, per noi rappresenta una pietra miliare verso il futuro. L’Italia in questo settore si sta evolvendo molto più rapidamente di altri paesi in Europa. Basti pensare che ben il 64% dei consumatori manifesta interesse per le monete digitali come metodo di pagamento e che l'85% degli esercenti è consapevole del fatto che entro cinque anni diventerà la norma. Frenare il cambiamento è impossibile e negarlo è deleterio". “La partnership tra Proj3ct e Coinbar nasce dalla volontà di offrire una customer experience in una direzione phygital, offrendo alla GEN-Z l’opportunità di vivere concretamente la rivoluzione dei pagamenti nel processo di acquisto.” -Silvia Piconi, Marketing Consultant del Gruppo, aggiunge inoltre- “Durante l’evento del 3 Novembre Coinbar sarà presente come sponsor ufficiale e abbiamo preparato una piccola cashless experience dedicata che offrirà l’accesso ad un Proj3ct Gift”. - (PRIMAPRESS)