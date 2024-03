Licenziamenti Stellantis: annunciati oltre mille esuberi. L’ipotesi addio del marchio dall’Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso licenziamento Stellantis negli stabilimenti da Melfi a Ferrara, finirà ancora sul tavolo del MEF per tentare di arginare l'emorragia di licenziamenti. Ieri sono stati annunciati 1.087 nuovi esuberi tra i lavoratori Stellantis,negli stabilimenti di Melfi, Pomigliano d'Arco,Termoli, Cento (Ferrara) e Verrone (Biella). Lo rende noto la Fiom che non ha firmato l'intesa, che rientra nell'accordo quadro tra azienda e sindacati. Tra ieri e oggi sono state annunciate 3.597 uscite volontarie incentivate, aggiunge la Fiom. "E' sempre più evidente il piano di dismissione industriale di Stellantis dall'Italia, mascherato dall'esigenza di far fronte alla transi- zione", dice il sindacato. - (PRIMAPRESS)