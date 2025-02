Dazi Usa alla Cina. Le reazioni di Pechino: “Adotteremo misure corrispondenti”

(PRIMAPRESS) - CINA - Cone era prevedibile la Cina si "oppone fermamente" ai nuovi dazi imposti a Pechino dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e promette di adottare "contromisure corrispondenti per salvaguardare risolutamente i nostri diritti e interessi". "La Cina è fortemente insoddisfatta e si oppone fermamente a tutto ciò", ha affermato il ministero del commercio di Pechino in una nota, aggiungendo che presenterà un reclamo contro Washington presso l'Organizzazione mondiale del commercio. Le guerre commerciali - fa sapere la Cina - "non hanno vincitori".

Ieri il presidente americano, Donald Trump, ha firmato per imporre un incremento dei dazi alla Cina del 10% e al Canada e Messico del 25%. Una ritorsione legata al fenomeno dell'immigrazione per quest'ultimi ma anche per arginare il traffico di droghe da parte dei 3 paesi da cui provengono ingenti quantitativi di fenatyl. Questa è stata una delle motivazioni come dichiarato dallo stesso Trump. Ma intanto anche dal premier canadese Trudeau arrivano le contromisure: 125 mld di dollari di tasse

sull'export Usa.

