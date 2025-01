La super piattaforma di IA realizzata dalla cinese Deep Seek manda in tilt le Borse occidentali

(PRIMAPRESS) - CINA - L'annuncio di uno dei più grandi investimenti per lo sviluppo della performante piattaforma di Intelligenza Artificiale realizzata dalla cinese Deep Seek, la start-Up che ha spaventato i mercati occidentali per il lancio del suo nuovo modello capace di superare persino l'avanzata Llama e GPT di OpenAI.

Analizzando il suo sviluppo - secondo gli analisti - per il suo sviluppo sarebbero bastati molti meno chip rispetto a quelli necessari ai principali prodotti made in Usa. Uno smacco per la produzione Made in USA e questo ha provocato uno scossone nelle Borse internazionali. Il colosso dei microchip NVIDIA ha perso oltre il 17%. Si tratta della società più capitalizzata al mondo, anche perché i suoi prodotti sono giudicati cruciali per poter addestrare efficacemente l’IA. E anche Oracle, Microsoft e Alphabet (la società che controlla Google) hanno registrato perdite in Borsa. Del caso del nuovo chatbot open source di IA cinese si è occupata anche il Vaticano invitando a non lasciarsi prendere la mano per mantenere vivida la propria intelligenza umana. - (PRIMAPRESS)