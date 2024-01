Food: accordo di CVC con il fondo Permira per l'acquisizione della catena di ristorazione la Piadineria

(PRIMAPRESS) - MILANO - CVC Capital Partners Fund VIII, annuncia di aver raggiunto oggi un accordo vincolante per acquisire il 100% de La Piadineria (“la Società”), la più grande catena italiana del fast casual food, dai fondi Permira, società di private equity attiva a livello globale.

La Piadineria è leader di mercato nel fast casual food, settore in forte crescita in Italia, con oltre 400 ristoranti distribuiti tra città, centri commerciali, outlet e retail parks. La formula proposta nei punti vendita a marchio La Piadineria si basa sull’offerta di oltre 30 tipologie di piadina, preparate con un impasto interamente prodotto nello stabilimento di Montirone (BS). Le piadine sono cotte e farcite al momento secondo la richiesta del cliente, con ingredienti sempre freschi acquistati da fornitori italiani per garantire la massima qualità del prodotto, mantenendo comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. La Piadineria, fin dalla sua fondazione, è cresciuta ad un ritmo straordinario che le ha permesso di diventare la seconda catena di ristorazione in Italia, investendo costantemente sul miglioramento dei processi organizzativi, sulla tecnologia, nonché sulla crescita e lo sviluppo delle proprie persone. Oggi, La Piadineria può contare su una squadra di oltre 2.500 collaboratori che servono circa 70.000 clienti ogni giorno.

I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all’inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della Società, triplicando negli ultimi 6 anni sia fatturato che EBITDA; ad oggi il Gruppo conta oltre 400 punti vendita a gestione diretta e una squadra di circa 2.500 collaboratori, in crescita rispettivamente dai 160 e 1.000 di inizio 2018. - (PRIMAPRESS)