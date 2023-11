Bankitalia: il ritorno di Fabio Panetta a via Nazionale per sostituire l’uscente governatore Visco

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fabio Panetta torna a Palazzo Koch da governatore subentrando a Visco. Economista esperto di euro digitale lascia il board Bce per occupare la poltrona più importante della Banca d'Italia. Classe 1959,a via Nazionale è stato vicedirettore generale con lo stesso Visco, direttore generale di Bankitalia e presidente Ivass. Un percorso senza intoppi, sin da quando giovanissimo preparava analisi sui mercati monetari per Carlo Azeglio Ciampi. Nel board Bce è entrato Piero Cipollone, già vicedirettore generale di Bankitalia. - (PRIMAPRESS)