Libri: la giornalista Federica Angeli pubblica per Baldini+Castoldi l'inchiesta scandalo della Caserma Levante

(PRIMAPRESS) - ROMA - Piacenza, 2019. Il maggiore dei carabinieri, Rocco Papaleo, riceve e trasmette un’informazione di cui è venuto a conoscenza e che ha dell’incredibile: sette carabinieri in servizio presso la caserma Levante, la seconda per importanza della città, sono accusati di «condotte gravi e illecite». Si condensa in questo fatto di cronaca, raccontato nel libro-inchiesta “Gli orrori della Caserma Levante” (Baldini+Castoldi) dell’autrice giornalista Federica Angeli, uno spaccato di società che sovverte l’antico concetto del bene e del male, dei buoni e dei cattivi, del bianco e del nero. Fino a chiedersi quanto l’onta di uno scandalo possa incrinare la reputazione di un’istituzione come l’Arma dei Carabinieri. Poi la storia e il valore dei suoi uomini più integri scaccia via con il tempo ogni nube provocata da singoli per i quali ogni azione diventa lecita pur di ottenere risultati, con la regola del minimo sforzo dove ricatto e violenza vengono utilizzate senza l’impegno di condurre delle vere e proprie indagini.

Il nuovo libro-inchiesta di Federica Angeli – avvalendosi di fonti di prima mano, documenti processuali, testimonianze e interviste – mira a far luce su questa vicenda, che ha scioccato l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori. Il risultato è un libro che fa rabbia e toglie il fiato.

“So che sarà un libro che farà molto rumore e farà discutere perché non mi sono limitata a scavare in questa torbida vicenda che ha riguardato una caserma dei carabinieri, sequestrata proprio come accade con le ville dei boss - spiega Angeli - Si è trattato della prima caserma sequestrata in tutta Italia. Uno scandalo e un'onta pazzesca. E’ così che ho voluto scavare

nella storia della Levante di Piacenza e nei labirinti dell'Arma per capire come è stato possibile che per anni nessuno si fosse accorto o avesse sospettato di quanto accadeva dentro un tempio di legalità”. Aggiunge l’autrice. In copertina de “Gli Orrori della Caserma Levante” compare un “occhiello” - quello che di solito accompagna un titolo di giornale - che recita: “quando l’ossessione per il risultato favorisce il crimine”. - (PRIMAPRESS)