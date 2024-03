Editoria: quattro generazioni di donne nel romanzo di Graziella Caliandro in una “Vita da favola”

(PRIMAPRESS) - ROMA - È un confronto generazionale e la gestione di un successo improvviso e inaspettato a fare da sfondo nell'ultimo libro di Graziella Caliandro, "Una vita da favola". che si muove nel tempo di quattro generazioni. Il successo di una quattordicenne, diventata all'improvviso famosa dopo un provino di canto e danza con la Walt Disney, crea la base sulla quale l’autrice – madre della ragazza – narra una vera e propria favola contemporanea, creando al contempo antefatti che risalgono ad epoche diverse dove anche le sensibilità sembrano seguire il passaggio del tempo. Sfogliando le pagine entrano in gioco, man mano, altre persone fondamentali della sua famiglia: una vera e propria saga tra grandi gioie e profondi dolori in uno spazio temporale che parte dal 1900 ai giorni nostri, con quattro figure femminili protagoniste, in netto contrasto generazionale, ma accomunate da indomito coraggio ed una passione sovrana: la musica.

Nell'intreccio degli eventi, entrano in gioco altre persone fondamentali della sua famiglia: una vera e propria saga tra grandi gioie e profondi dolori in uno spazio temporale che parte dal 1900 ai giorni nostri, con quattro figure femminili protagoniste, in netto contrasto generazionale. Quanto descritto, è rigorosamente vero, con precisi riferimenti storici come il terrificante periodo della II guerra mondiale, con personaggi che si muovono soprattutto nell'attualità artistica e musicale del loro tempo, con descrizioni precise e autentiche di viaggi e incontri incredibili anche a livelli internazionali. Lo stile narrativo, trattandosi di episodi autentici, è essenziale rivelando lo stile giornalistico dell'autrice. - (PRIMAPRESS)