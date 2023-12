Editoria: a “Più libri più liberi” gli incontri con gli autori da Christopher Paolini a Brownche per esplorare lo spazio

(PRIMAPRESS) - ROMA - La terza giornata della Fiera della Piccole e Media Editoria "Più libri, più liberi" all'Eur, ha accolto un grande pubblico per l’incontro con lo scrittore statunitense Christopher Paolini e la scrittrice fantasy Licia Troisi. L'interesse sempre crescente per i viaggi nello spazio hanno fatto apprezzare l'incontro con David. W. Brown che dedicato alla ricerca spaziale, con l’intervento di Paolo Nespoli e Marco Brancati e la moderazione di Emilio Cozzi. Il biologo statunitense Carl Safina ha accompagnato una sala affollata attraverso gli oceani del mondo con Marco Motta e Gaja Lombardi Cenciarelli. La scrittrice e giornalista statunitense Margo Jefferson in dialogo con Gianni Riotta ha regalato a un pubblico attento e partecipe un memoir profondo e di incredibile bellezza, mentre la storica Andrea Wulf ci ha raccontato la vita di Caroline Böhmer, in dialogo con Paolo Giordano. Tutto esaurito nei due incontri dedicati al tema della guerra: quello tra Enrico Mentana e Dario Fabbri che hanno presentato l’ultimo numero della rivista Domino, Fronti di guerra mondiale e la presentazione del nuovo numero della rivista The Passenger, con Marco Agosta, Wasim Dahmash, Simone Sibilio ed Eleonora Vio. Nutrita e affettuosa la partecipazione per il reading del libro Il giudice Surra e altre indagini in Sicilia di Andrea Camilleri, introdotto da Gaetano Savatteri con le letture di Neri Marcorè. Sentitissimo il confronto tra il rapper Rancore e la fumettista Fumettibrutti, intervistati da Carlotta Vagnoli. Record di presenze anche per Simone Pieranni, uno dei massimi esperti di Cina in Italia, in dialogo con Cecilia Sala. - (PRIMAPRESS)