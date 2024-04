Venezia: l’alchimia dell’Acqua Mirabile nelle foto di Steyert ed Hurstel alle Fondamenta della Misericordia

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La mostra ACQUA Mirabile Alchimia, Marie-Haude Steyert – Jean Hurstel, dipinti e fotografie, che sarà aperta al pubblico da sabato 27 aprile prossimo, allo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation alle Fondamenta della Misericordia di Venezia, ripropone l'India solubile ed ancestrale rapporto dell'acqua con la città lagunare in un lavoro di macrofotografia che è il risultato di una ricerca sul tema dell’acqua con la quale l’artista si confronta e sormonta un paradosso : fotografare l'acqua è impossibile a causa della sua trasparenza, ma una moltitudine di riflessi e di luminosità riescono a soddisfare la curiosità dell’artista. Non è forse la missione del fotografo mostrare ciò che non vediamo? L'acqua, ai nostri giorni, è al centro della sfida posta dal cambiamento climatico, ma Jean Hurstel, grazie a questo elemento, ci fa sognare e ci accompagna in un mondo affascinante ed onirico. - (PRIMAPRESS)