Urbino: riapre a Palazzo Ducale l’Appartamento degli Ospiti dove trasloca la Madonna di Piero della Francesca

(PRIMAPRESS) - URBINO - È grazie ai fondi del PNRR che il prossimo 31 ottobre saranno riaperte al pubblico cinque sale occidentali denominate “Appartamento degli Ospiti” nel Palazzo Ducale di Urbino dove verrà collocata anche la preziosa tela della Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Si tratta di una zona del palazzo che Federico da Montefeltro ampliò successivamente all’Appartamento della Jole – recentemente ristrutturato e riaperto al pubblico, nell’ambito degli stessi lavori – verosimilmente destinato ad accogliere degnamente Battista Sforza e la sua corte, immediatamente dopo le nozze. Grazie a preziose carte d’archivio riscoperte e studiate da Machtelt Brüggen Israëls dell’Università di Amsterdam, sappiamo oggi che subito dopo la morte di Federico, durante la reggenza di Ottaviano degli Ubaldini, queste stanze accoglievano lo scalco e le due più vicine al salone degli Angeli erano utilizzate come sale per i pranzi dei gentiluomini di corte. Furono poi forse in uso alla duchessa Eleonora Gonzaga, moglie di Francesco Maria I, e certamente erano parte degli appartamenti di Guidubaldo II della Rovere (1538–1574). Purtroppo l’uso intenso e continuativo nel corso dei secoli ha profondamente cambiato la funzione di questi ambienti. Gli studi condotti sui documenti e sugli spazi architettonici hanno contribuito a ipotizzare l’aspetto originario delle sale, molto diverso nel Quattrocento, e le modifiche cui andarono incontro. Le pareti furono più volte ridipinte, abbellite con stoffe pregiate e persino con carte da parati colorate, ciascuna camera aveva un maestoso camino di rappresentanza e le prime due stanze a sud, formavano un unico ampio salone. - (PRIMAPRESS)