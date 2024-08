Urbino: le aperture estive della Galleria Nazionale delle Marche con la mostra di Barocci

(PRIMAPRESS) - URBINO - La Galleria Nazionale delle Marche che ospiterà fino al 6 ottobre prossimo, la mostra monografica incentrata sul grande pittore urbinate Francesco Barocci, nel periodo estivo aprirà anche il lunedì pomeriggio. Previsti due prolungamenti d’orario anche per il ponte di Ferragosto. Durante i mesi estivi sarà possibile visitare la Galleria Nazionale delle Marche e la mostra Federico Barocci Urbino. L’emozione della pittura moderna anche il lunedì. Dal 1 luglio al 30 settembre infatti, il Palazzo Ducale di Urbino sarà aperto eccezionalmente ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Due aperture serali sono previste anche per il ponte di Ferragosto (16 e 17 agosto) sempre con l’apertura prolungata fino alle ore 23.15 (ultimo ingresso 22.15).

La mostra dedicata a Barocci, nella cornice del Palazzo Ducale, espone le opere di uno dei suoi figli più illustri: Federico Barocci (1533-1612). Pittore, straordinario disegnatore e innovativo incisore, Barocci segna per quasi un secolo la scena artistica italiana ed europea. Nonostante la scelta, inconsueta all’epoca, di restare nella sua città natale, lontana dai grandi centri culturali e mecenatistici, egli riesce a imporsi con tenace fatica come il più ammirato, richiesto e pagato autore di dipinti sacri della seconda metà del ’500. - (PRIMAPRESS)