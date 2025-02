CASA SANREMO: Annunciati i vincitori del Casa Sanremo Writers

(PRIMAPRESS) - SANREMO - Il Concorso vanta due Sezioni. La “Sezione Opere edite”, a tema libero, presieduta dalla nota giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, Presidente del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici). La “Sezione Racconti brevi”, presieduta da Lino Guanciale, attore, anzi educattore, eclettico dal grande talento, ottimo scrittore e vorace lettore. È il testimonial del Progetto di avvicinamento alla Lettura di Casa Sanremo Writers. Importantissimo è il lavoro svolto dalla Giuria che ha fatto un lavoro ciclopico. La Giuria è composta da: Gian Ettore Gassani, scrittore, avvocato, presidente AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani); Franco Salerno, scrittore, giornalista, saggista e socio-antropologo; Nicola Esposito, poeta; Giovanna Passariello, giornalista; Lorenzo Basile, artista e poeta; Valeria Marzoli, scrittrice, poetessa e giornalista; Diletta D’Errico, esperta in programmazione informatica e sviluppo app. Alla Giuria Sezione Racconti Brevi quest’anno si è aggiunto, con nostro sommo onore, Roberto Genovesi, Giornalista, Scrittore, Direttore di Rai Libri. Un ringraziamento particolare allo Staff direttivo, composto da tutti giornalisti di qualità: Viridiana Myriam Salerno, Alfonso Papa, Patrizia D’Amora, Raffaele Di Matteo e Gabriella Sandrelli. Un applauso agli Studenti del Corso in Event Management dell’Academy formativa del Consorzio Gruppo Eventi. Passiamo ai riconoscimenti. Menzioni speciali della Giuria e di Casa Sanremo Library: Ettore Caputo, Adolfo Rinaldi, Raffaele Santoro, Bruno Pezzella, Antonella Gramone, Maria Masella, Ippolito Edmondo Ferrario, Federico Bonati, Maria Felicia Carraturo, Ciro Castaldo. Finalisti Sezione Opere edite: Angela Caputo, Domenico Carbut, Anna Di Chio, Simone Fiocco, Saverio Orlando, Marinella Sorrentino. Vincitore Menzione d’onore del Presidente Laura Delli Colli: Marinella Sorrentino. Vincitore Sezione Opere edite: Domenico Carbut, “Nonno per finta” – Atile Edizioni; “Semplice e molto ‘vero’ è un racconto che scorre via leggero pur nella profondità del tema che affiora a poco a poco dalle pagine. Un libro che si legge con un sorriso mentre svela la simpatia e la saggezza di un ‘nonno’ che in realtà nonno non è, ma in qualche modo incarna perfettamente quella figura preziosa di chi sa dialogare con una bambina problematica e regalarle il suo ascolto. Aldo, il protagonista, è una persona che porta i capelli bianchi con lo spirito di un ragazzo che non ha dimenticato la freschezza dell’adolescenza e sa donare affetto, amicizia e consigli. Soprattutto quelli che danno sicurezza a una ragazzina ‘bullizzata’ per il suo peso…” Sezione Racconti brevi, attestato speciale da parte della Giuria del concorso letterario agli elaborati che hanno totalizzato un punteggio ex aequo: Cinzia Micci, Elio Sabia, Giuseppe Di Battista, Alessandro Sigismondi e Marina Lumento, Elio Esposito, Alessandro Perugini, Marco Patruno, Igor Issorf, Giuseppina Giudice. Menzioni assegnate dalla Giuria speciale dei detenuti dell’ICATT di Eboli a Simona Cappelli e a Giulia Savarelli. Il racconto premiato dalla Giuria dell’ICATT è “La libreria itinerante” di Daniele Bergonzoni. La Giuria speciale dei detenuti della Casa di Reclusione “G. De Angelis” di Arienzo assegna Menzione a Nicoletta De Lellis e a Barbara Malaisi. Il racconto premiato dalla Giuria della Casa di Reclusione di Arienzo è “Le altre ali di Icaro”, di Vanya De Rosa. I nomi dei 3 autori finalisti della sezione Racconti Brevi sono: Giulia Savarelli, Barbara Malaisi e Sabino Napolitano. La menzione del Presidente di Giuria, Lino Guanciale, viene assegnata a Barbara Malaisi con “La ruota della fortuna”. Il vincitore è Giulia Savarelli con “Insopportabile (La borda)”. - (PRIMAPRESS)