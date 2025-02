Arte: è online il primo grande catalogo delle collezioni del VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia

(PRIMAPRESS) - ROMA - È online il catalogo delle collezioni del VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia: un patrimonio unico al mondo che sarà disponibile in una raccolta digitale sul sito (vive.cultura.cultura.it). Il progetto di catalogazione sistematica delle collezioni dell’Istituto, ideato dalla Direttrice Edith Gabrielli, è volto alla rivalutazione critica delle opere, anche di quelle custodite nei depositi, e alla loro reintegrazione all’interno del percorso espositivo. È sempre da domani a Palazzo Venezia sarà esposto per la prima volta al pubblico il frammento della porta bizantina della basilica di San Paolo fuori le Mura. Il catalogo è stato affidato dal VIVE a tre gruppi di lavoro, impegnati in uno studio sistematico e continuo delle collezioni, coordinati da tre accademici di chiara fama: Alessandro Tomei, già ordinario di Storia dell’Arte Medievale presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Barbara Agosti, ordinaria di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Tor Vergata e Valerio Terraroli, ordinario di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Verona, rispettivamente per l’arte medievale, moderna e contemporanea, in linea con il patrimonio custodito dall’Istituto.

Avviato nel 2020, il lavoro di catalogazione ha previsto, in una prima fase, la ricognizione delle varie e spesso difformi catalogazioni già effettuate in passato e l’elaborazione di un programma quadriennale di lavoro che prevedesse, da un lato l’aggiornamento delle schede esistenti, dall’altro la realizzazione ex novo di quelle mancanti. A seguire la definizione delle caratteristiche del catalogo online da pubblicare sul sito del VIVE – dal modello di scheda delle singole opere fino alle funzioni di ricerca e filtro – contemperando le soluzioni proposte dalle principali istituzioni nazionali ed internazionali con le specificità del patrimonio dell’Istituto. - (PRIMAPRESS)