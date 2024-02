Street Art: a Napoli l’omaggio di Nicholas Tolosa a Giancarlo Siani, il cronista ucciso dalla camorra

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sabato 10 febbraio alle ore 11:30 sarà inaugurata a Napoli in via Domenico Cirillo 65 “Giancarlo Siani” l’opera permanente dello street artist Nicholas Tolosa, a cura di Roberto Sottile. L’opera resterà esposta in modo permanente e sarà accompagnata da una targhetta con qrcode per raccontare la nascita dell'opera e la figura del cronista del quotidiano Il Mattino ucciso dalla camorra.

L'opera dedicata a Giancarlo Siani, si richiama ad una foto iconica del giornalista, che Tolosa reinterpreta in una sequenza tonale di bianco e il nero, delinea dettagli espressivi del giornalista restituendo, con l’utilizzo di sfumature cromatiche che si fondono armoniosamente, la profondità di quel messaggio di speranza, coraggio e cambiamento che rappresentano l’essenza stessa della vita di Giancarlo Siani. Il bianco e il nero, il bene e il male. - (PRIMAPRESS)